ВАКС виправдав екснардепа Левуса у справі про отримання компенсації на житло

Вищий антикорупційний суд виправдав екснардепа в отриманні компенсації у розмірі 543 тис. 900 грн на житло.

Про це повідомили Укрінформу в суді.

«ВАКС визнав невинуватим депутата восьмого скликання у незаконному отриманні компенсації за житло у розмірі 543 тис. 900 грн», - сказали в суді.

За даними джерел агентства, суд виправдав екснардепа від «Народного фронту» Андрія Левуса.

У травні 2020 року НАБУ завершило досудове розслідування у справі про незаконну компенсацію 543,9 тис. гривень за оренду житла народному депутату Верховної Ради VIII скликання Андрію Левусу. За даними слідства, Левус отримав неправомірну вигоду у вигляді права користування готельним номером у ДП "Готельний комплекс "Київ", на що з бюджету, передбаченого на забезпечення діяльності парламенту, з грудня 2014 року по грудень 2017-го витрачено 543,9 тис. гривень.