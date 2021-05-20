САП просить суд конфіскувати у Киви 1,2 мільйона за жомову яму

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату, та стягнення їх в дохід держави.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

"Установлено, що нардеп, попри те, що він не є власником об’єктів нерухомості (жомова яма) та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, передав вищевказане майно в оренду суб’єкту господарювання з ознаками фіктивності.

За оренду вказаний народний обранець протиправно отримав 1 242 236 гривень. Ще 10 тис. гривень було зараховано на банківський рахунок депутата як комісійні доходи за проведення безготівкових банківських операцій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за даними Bihus.info народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива у 2019 році отримав 1,2 млн грн на здачу в оренду жомової ями у Полтавській області, яка заросла бур’яном. За даними журналістів, сама ділянка, де розташована яма, не має жодних ознак діяльності.