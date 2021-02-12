Комітет Ради відмовився дати оцінку Киві, який вилаяв журналіста
Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі голови комітету Сергія Кальченка у відповідь на звернення народних депутатів, що оприлюднила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.
"Оскільки зазначений вами випадок за участю народного депутата України Киви І.В., стався не під час пленарного засідання Верховної Ради, а в кулуарах, при цьому висловлювання стосувалися не народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп), у Комітеті відсутні правові підстави для розгляду питання порушення вимог депутатської етики у спосіб, передбачений статтею 51 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться у листі.
Як зазначила Ірина Геращенко, вона разом з колегами Марією Іоновою, Іриною Фріз та Іванною Климпуш-Цинцадзе звернулися до регламентного комітету з проханням дати оцінку ганебному випадку в кулуарах парламенту за участю Киви.
За інформацією Геращенко, наступного тижня скаргу на дії Киви має розглянути Комітет з питань свободи слова.
Як повідомлялося, народний депутат Ілля Кива в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання журналіста проєкту журналістських розслідувань Bihus.info Данила Мокрика, реагував агресивно і вживав нецензурну лексику.
Фото: 5.ua