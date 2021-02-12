Комітет Ради відмовився дати оцінку Киві, який вилаяв журналіста

Парламентський Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради не розглянув питання порушення вимог депутатської етики членом фракції "Опозиційна платформа - за життя" Іллею Кивою, який облаяв журналіста Bihus.info в кулуарах ВР, оскільки в комітеті відсутні правові підстави для розгляду питання.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у листі голови комітету Сергія Кальченка у відповідь на звернення народних депутатів, що оприлюднила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Оскільки зазначений вами випадок за участю народного депутата України Киви І.В., стався не під час пленарного засідання Верховної Ради, а в кулуарах, при цьому висловлювання стосувалися не народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп), у Комітеті відсутні правові підстави для розгляду питання порушення вимог депутатської етики у спосіб, передбачений статтею 51 Регламенту Верховної Ради України", - йдеться у листі.

Як зазначила Ірина Геращенко, вона разом з колегами Марією Іоновою, Іриною Фріз та Іванною Климпуш-Цинцадзе звернулися до регламентного комітету з проханням дати оцінку ганебному випадку в кулуарах парламенту за участю Киви.

За інформацією Геращенко, наступного тижня скаргу на дії Киви має розглянути Комітет з питань свободи слова.

Як повідомлялося, народний депутат Ілля Кива в кулуарах парламенту, відповідаючи на запитання журналіста проєкту журналістських розслідувань Bihus.info Данила Мокрика, реагував агресивно і вживав нецензурну лексику.

Фото: 5.ua