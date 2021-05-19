Арахамія обговорив з сенатором США питання російської загрози і вакцинації українців

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час зустрічі обговорив з сенатором США від штату Коннектикут, представником Демократичної партії, співголовою Групи дружби Конгресу США з Україною Крісом Мерфі питання російської загрози.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба «СН».

«Сенатор Кріс Мерфі є проактивним захисником України та завжди підтримує розвиток нашої країни. Ми обговорили питання російської загрози, викликів, які наразі стоять перед українським парламентом, а також питання вакцинації та підтримку України з боку США з цього питання. Також я запросив сенатора відвідати Україну та взяти участь у святкуванні 30-ї річниці Незалежності», - зазначив Арахамія.

Зокрема, очільник фракції висловив занепокоєння щодо наявності російських військ на кордоні з Україною. Своєю чергою, сенатор підкреслив наявність намірів США підтримувати Україну для захисту демократії та її вільного розвитку.

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Також Арахамія поділився викликами, які наразі стоять перед українським парламентом.

«Це боротьба з корупцією, становлення незалежного енергетичного сектору, посилення незалежності Національного банку України. Представник Сенату повідомив, що підтримує дії Президента та парламенту у вирішенні цих питань», - сказано в повідомленні.

Сторони також обговорили проблеми вакцинації українців. Розроблено перші кроки для здійснення підтримки США у цій сфері. Сенатор наголосив, що можливим є залучення допомоги Україні для проведення вакцинації всього населення країни.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня Арахамія закликав уряд США виділити частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca від COVID-19 для України.