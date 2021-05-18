Арахамія закликав США виділити Україні надлишкові вакцини від COVID-19

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія закликав уряд США виділити частину своїх надлишкових вакцин AstraZeneca від COVID-19 для України.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу «СН», з відповідним листом він звернувся до координатора з глобального реагування на COVID-19 та безпеки охорони здоров’я Держдепартаменту США Гейла Сміта.

Зазначається, що нещодавно уряд США заявив про намір розподілити свої надлишкові запаси вакцин від коронавірусу AstraZeneca серед іноземних партнерів і союзників.

«Ми вдячні США за постійну підтримку і допомогу Україні й шанобливо закликаємо ваш уряд виділити справедливу частину своїх надлишкових вакцин в Україну. Уряд України турбується про здоров’я і безпеку наших громадян та невпинно працює над отриманням ресурсів, які допоможуть захистити українців від цього смертельного вірусу. Хоча мета нашого уряду в тому, щоб вакцинувати більшість дорослого населення країни до кінця року, вакцинація проводиться повільно через відсутність внутрішніх поставок і проблем, пов’язаних з пошуком і отриманням безпечних та ефективних вакцин», - йдеться у зверненні Арахамії.

Він зауважив, що вакцинування в Україні почалося наприкінці лютого. «Це майже на два місяці пізніше, ніж у наших європейських сусідів. На сьогодні трохи більше 750 тис. українців отримали свою першу дозу вакцини від COVID-19, і дуже мало з них повністю вакциновані», - сказано в повідомленні.

За словами Арахамії, нинішній рівень вакцинації в Україні явно недостатній для того, щоб впоратися з важкими обставинами, пов’язаними з поширенням COVID-19 і його варіаціями. «З населенням у 44 млн тільки за допомогою наших міжнародних партнерів і союзників, особливо США, ми зможемо отримати достатньо велику кількість надійних вакцин проти COVID-19», - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 18 травня, ЮНІСЕФ доставив в Україну нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця тижня ЮНІСЕФ доправить всього 473 850 доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

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