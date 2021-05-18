Бутусов склав повноваження радника міністра оборони

Журналіст Юрій Бутусов заявив про рішення скласти повноваження радника міністра оборони Андрія Тарана.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейбуці.

«Прийняв рішення скласти повноваження радника на громадських засадах міністра оборони України Андрія Тарана», - заявив Бутусов.

Він зазначив, що загроза повномасштабної російської агресії розкрила «провали і недоліки в роботі Міністерства оборони, однак проблеми армії не аналізуються і підміняються показухою».

За його словами, міністр оборони не реагує навіть на ті проблеми, про які публічно заявляє Комітет ВР з питань національної безпеки та оборони - харчування в армії, будівництво арсеналів боєприпасів, Держоборонзамовлення тощо.

Бутусов також зазначив, що він був радником на громадських засадах і жодних привілеїв не мав.

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«Це була неоплачувана діяльність, ніяких привілеїв або чогось матеріального вона мені не принесла, "відбувати номер" заради статусу вважаю ганебним. Треба або робити або називати причини, чому зробити не можна», - зазначив журналіст і наголосив, що «за кожне слово в своїх висновках і пропозиціях я готовий відповідати».

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство оборони запросило журналіста Бутусова, який відомий своєю критичною позицією щодо реформ у сфері оборони, очолити одну з посад в оборонному відомстві.

Юрій Бутусов - український журналіст. Головний редактор сайту Цензор.нет, оглядач Дзеркала тижня. Пише про внутрішньополітичну обстановку в Україні: найгучніші скандали, корупційні оборудки в «Укроборонпромі», підкуп виборців, проблеми передвиборного процесу і програми, плюси і мінуси кандидатів на різні державні посади. Також писав про військовий конфлікт на Донбасі, автор серії нарисів про події Революції гідності.