Пресконференція Зеленського запланована на 20 травня — ОП

Президент Володимир Зеленський планує провести 20 травня пресконференцію.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Офісу глави держави.

В ОП зазначили, що захід має відбутися 20 травня, та пообіцяли деталі його проведення розкрити пізніше.

Попередня велика пресконференція Президента відбулася 20 травня 2020 року. Місцем її проведення було обрано галявину біля Маріїнського палацу.

20 травня 2019 року проходила інавгурація Зеленського на посаді шостого Президента України.