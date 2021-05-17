Баканов назвав напрями співпраці Служби безпеки з США

Співпраця з США надає Україні більше можливостей для побудови ефективної системи національної безпеки.

Про це голова СБУ Іван Баканов сказав під час зустрічі з представниками Американської ради зовнішньої політики (AFPC), повідомляє Укрінформ з посиланням на пресцентр СБУ.

«Партнерство з США дозволяє більш ефективно захищати нашу державу. А це дуже важливо, коли Україні протистоїть такий потужний ворог, як Росія. І присутність цієї загрози вимагає від нас діяти системно та ефективно», – наголосив Баканов.

Він зауважив, що Стратегія національної безпеки визначає для України лише євроантлантичний вектор. На його думку, таке партнерство варто розширювати.

Завдяки партнерству з США Україна має додаткові можливості для захисту власного суверенітету / Фото: СБУ

За словами голови СБУ, Україна прагне набути статусу основного союзника США поза НАТО, а в перспективі – членства в Альянсі. На переконання Баканова, це сприятиме не лише військовому співробітництву, а й ефективному захисту України від російської агресії та деокупації сходу України і Криму.

Очільник відомства також окреслив напрями співпраці з США, в яких особливо зацікавлена українська спецслужба. Зокрема, це кібербезпека, протидія гібридній війні, боротьба з тероризмом, фахова підготовка співробітників.

Крім того, він закликав AFPC сприяти приєднанню України до ініціативи президента США «Cyber Flag» для колективного захисту держав у кіберпросторі.

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Американську сторону на зустрічі представляли президент Американської Ради з питань зовнішньої політики Герман Пірчнер, посол США в ОБСЄ у 2019-2021 роках Джеймс Гілмор, колишній заступник постійного представника США в ООН Джон Лернер, директор Центру відносин США-Україна у м. Вашингтон Микола Грицковян, старший науковий співробітник AFPC та колишній заступник помічника президента та керівника апарату Ради національної безпеки США при Білому домі Александр Грей.

Американська рада з питань зовнішньої політики, створена у 1982 році зі штаб-квартирою у Вашингтоні, є неприбутковою громадською організацією, яка виконує функції аналітичного центру при Конгресі США. Серед міжнародних питань AFPC ґрунтовно досліджує зміни в країнах пострадянського простору, Євразійського континенту загалом і надає рекомендації членам Конгресу США.