Незалежна Україна робить неможливим статус супердержави для Росії – Чапутович
Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках Яцек Чапутович під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, повідомляється на сайті КБФ.
«Україна має ключову роль у забезпеченні стабільності в Європі. Це певним чином буфер, який відділяє Захід від Росії», - сказав він.
Чапутович наголосив, що Україна стримує подальшу експансію Росії у західному напрямку.
«Наступною є Польща. Отже, для нас дуже важливо, щоб Україна залишалася міцною, сильною і суверенною. Суверенна Україна також унеможливлює повернення Росії до статусу супердержави, який вона мала під час «холодної війни» як Радянський Союз», - підкреслив він.
«Європа потребує сильної стабільної процвітаючої України як важливого елементу європейської безпекової архітектури», - резюмував ексміністр закордонних справ Польщі.