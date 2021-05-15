Незалежна Україна робить неможливим статус супердержави для Росії – Чапутович

Україна має велике значення як країна з великим потенціалом, яка відіграє ключову роль для безпеки Європи через свій розмір, населення, геополітичний і економічний потенціал.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Польщі у 2018-20 роках Яцек Чапутович під час онлайн дискусії Київського безпекового форуму, повідомляється на сайті КБФ.

«Україна має ключову роль у забезпеченні стабільності в Європі. Це певним чином буфер, який відділяє Захід від Росії», - сказав він.

Чапутович наголосив, що Україна стримує подальшу експансію Росії у західному напрямку.

«Наступною є Польща. Отже, для нас дуже важливо, щоб Україна залишалася міцною, сильною і суверенною. Суверенна Україна також унеможливлює повернення Росії до статусу супердержави, який вона мала під час «холодної війни» як Радянський Союз», - підкреслив він.

«Європа потребує сильної стабільної процвітаючої України як важливого елементу європейської безпекової архітектури», - резюмував ексміністр закордонних справ Польщі.