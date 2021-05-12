У Раді закликають до деескалації насильства в Ізраїлі

Народні депутати України закликали вжити всіх можливих заходів для деескалації насильства в Ізраїлі.

Як передає Укрінформ, відповідну заяву народних депутатів, членів групи дружби Україна - Ізраїль опублікував у Телеграмі співголова депутатської групи Верховної Ради України з міжпарламентських зв'язків з Державою Ізраїль Данило Гетманцев (фракція «Слуга народу»).

«Україна, яка також потерпає від збройного конфлікту, розв’язаного Російською Федерацією, як ніхто розуміє біль від людських втрат і руйнувань. Визнаючи право Ізраїлю на самооборону, ми закликаємо невідкладно вжити усіх можливих заходів для деескалації насильства. Немає нічого важливішого за життя людини, тому варто докласти всіх зусиль, щоб зупинити кровопролиття і попередити нові жертви серед цивільного населення», – йдеться в заяві.

Депутати зауважили, що в Україні з глибоким занепокоєнням спостерігають за «тривалим останніми днями загостренням палестино-ізраїльського протистояння, яке вже призвело до численних людських жертв».

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Як повідомляв Укрінформ, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах у Східному Ізраїлі 7 травня сталися запеклі сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шестеро силовиків й близько 200 палестинців, понад 20 палестинців госпіталізували. Після цього бойовики організації «Хамас», що контролює Сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа. Внаслідок ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян і 28 палестинців. США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.