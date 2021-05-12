Із Сектора Гази в бік Ізраїлю випустили близько 850 ракет
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Jerusalem Post.
Кілька ракет завдали прямих ударів по будівлях та автомобілях, внаслідок чого загинули п'ятеро ізраїльтян.
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Як повідомлялося, запекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбулися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 палестинців шпиталізували.
Після цього бойовики організації "Хамас", яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили нанесли авіуадури по цілях у Секторі Гази. У результаті ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян та 28 палестинців.
фото Haaretz