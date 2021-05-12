Із Сектора Гази в бік Ізраїлю випустили близько 850 ракет

З понеділка на фоні загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту в бік Ізраїлю було випущено понад 850 ракет.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Jerusalem Post.

Кілька ракет завдали прямих ударів по будівлях та автомобілях, внаслідок чого загинули п'ятеро ізраїльтян.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Як повідомлялося, запекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбулися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 палестинців шпиталізували.

Після цього бойовики організації "Хамас", яка контролює Сектор Гази, здійснили ракетні обстріли Ізраїлю. У відповідь ізраїльські військово-повітряні сили нанесли авіуадури по цілях у Секторі Гази. У результаті ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян та 28 палестинців.

фото Haaretz