Загострення в Ізраїлі: у місті Лод ввели надзвичайний стан

В ізраїльському місті Лод оголосили надзвичайний стан на тлі заворушень, що там тривають.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Під час сутичок євреїв та арабів, які мер Лода порівняв із громадянською війною, 12 осіб зазнали поранень.

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Як повідомлялося, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах у Східному Ізраїлі 7 травня сталися запеклі сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ. Під час сутичок постраждали щонайменше шестеро силовиків й близько 200 палестинців, понад 20 палестинців госпіталізували.

Після цього бойовики організації "Хамас", що контролює Сектор Газа, здійснили ракетний обстріл Ізраїлю. У відповідь ізраїльські Військово-повітряні сили завдали авіаударів по цілях у Секторі Газа. Внаслідок ескалації загинули щонайменше двоє ізраїльтян і 28 палестинців.

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