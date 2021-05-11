З Сектора Гази за добу випустили понад 600 ракет

З території сектора Газа в бік Ізраїлю упродовж доби запустили понад шість сотень ракет, повідомила Армія оборони Ізраїлю.

Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.

Ізраїльські військові заявили, що загалом по Ізраїлю випустили 630 ракет, 200 з них перехопила система ПРО "Залізний купол", а 150 пусків були невдалими - ракети розірвались на території сектора Газа.

Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.

У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.

США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.