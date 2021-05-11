З Сектора Гази за добу випустили понад 600 ракет
Як передає Укрінформ, про це інформує The Times of Israel.
Ізраїльські військові заявили, що загалом по Ізраїлю випустили 630 ракет, 200 з них перехопила система ПРО "Залізний купол", а 150 пусків були невдалими - ракети розірвались на території сектора Газа.
Як повідомлялося, найзапекліші сутички між ізраїльськими силовиками та палестинцями відбувалися увечері у п'ятницю, 7 травня, біля Храмової гори та в районі Шейх-Джаррах. Після закінчення молитви на Храмовій горі парафіяни кидали каміння в силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
У ході зіткнень постраждали щонайменше шість силовиків та близько 200 палестинців, понад 20 вірян шпиталізували.
США, ЄС та Велика Британія закликали Ізраїль та палестинців якнайшвидше знизити напруженість у Східному Єрусалимі.