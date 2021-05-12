ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії – Шефчович

Євросоюз має зберігати єдність перед глобальним викликом, який виходить від Російської Федерації, та підвищувати у цьому контексті стійкість України та усього Східного партнерства.

Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми маємо підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми», - сказав представник ЄК.

Як повідомлялося, напередодні Рада міністрів ЄС із закордонних справ відзначила негативну тенденцію у поведінці Росії, що взяла відвертий курс на ескалацію відносин з ЄС.

Сьогодні Рада міністрів ЄС із загальних справ розглянула практичні питання підготовки порядку денного майбутньої зустрічі глав держав та урядів ЄС, що запланована на 24-25 травня. За інформацією високого представника ЄС Жозепа Борреля, Рада ЄС проведе дискусію щодо стратегії розвитку відносин між ЄС і Росією 25 травня.