ЄС підвищуватиме стійкість України перед стратегічним викликом з боку Росії – Шефчович
Про це на пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із загальних справ заявив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Щодо Росії - ми наголосили на необхідності зберігати єдність перед цим стратегічним викликом. Ми маємо підвищити стійкість України та інших східних партнерів, інвестувати в (розвиток) російського громадянського суспільства та сприяти контактам між людьми», - сказав представник ЄК.
Як повідомлялося, напередодні Рада міністрів ЄС із закордонних справ відзначила негативну тенденцію у поведінці Росії, що взяла відвертий курс на ескалацію відносин з ЄС.
Сьогодні Рада міністрів ЄС із загальних справ розглянула практичні питання підготовки порядку денного майбутньої зустрічі глав держав та урядів ЄС, що запланована на 24-25 травня. За інформацією високого представника ЄС Жозепа Борреля, Рада ЄС проведе дискусію щодо стратегії розвитку відносин між ЄС і Росією 25 травня.