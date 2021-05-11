В ОП розповіли, що змінили місцеві вибори у співпраці з громадами

Співпраця між центральними органами влади та органами місцевого самоврядуванням покращилася після місцевих виборів, що відбулися торік в Україні.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко під час засідання Консультативної ради з питань місцевого самоврядування.

"Співпраця з органами місцевого самоврядування і обласними радами, місцевими держадміністраціями, включаючи ОТГ, дуже змінилася після місцевих виборів", – сказав Тимошенко.

Він відзначив позитивні сторони такого співробітництва, оскільки багато питань розвитку регіонів і взаємодії з центром потребують щоденної співпраці. Зокрема, йдеться про реалізацію інфраструктурних проєктів, вирішення стратегічних питань, взаємодію з Кабінетом Міністрів.

Тимошенко також розповів, що місцеві органи влади почали використовувати механізм відносних запозичень на інфраструктурні проєкти. Зокрема, за його словами, цьогоріч кілька місцевих рад почали вирішувати питання лізингу на медичне обладнання. "Це дає поштовх для того, щоб оновлювалася як інфраструктура, так і наша медицина", — наголосив він.

Окрім цього, заступник голови Офісу Президента підкреслив, що для допомоги місцевим громадам були ухвалені зміни до державного бюджету. Зокрема, очікується, що на реалізацію низки місцевих проєктів буде виділено п‘ять мільярдів гривень.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках програми "Велике будівництво" в другій половині 2021 року має розпочатися реконструкція обласних лікарень.

Програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала 1 березня 2020 року. У планах на 2021 рік в частині розбудови соціальної інфраструктури передбачено побудувати чи реконструювати 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.