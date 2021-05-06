НАЗК виплатило ₴174,3 мільйона парламентським партіям у першому кварталі

Національне агентство з питань запобігання корупції виплатило парламентським партіям 174,273 млн гривень у січні-березні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

"Протягом січня-березня 2021 року НАЗК розподілило і перерахувало кошти на загальну суму 174 мільйони 273 тисячі гривень, виділені із державного бюджету на фінансування статутної діяльності п’ятьом парламентським партіям", - йдеться у повідомленні.

Фінансування отримали всі парламентські партії, в тому числі й “Голос”.

Як повідомлялося, раніше перерахування державного фінансування партії "Голос" не здійснювалося у зв’язку із зупиненням державного фінансування на підставі відповідного наказу НАЗК від 23 грудня 2020 року. НАЗК призупинило фінансування "Голосу", оскільки партія сплатила за оренду офісів кількох територіальних організацій коштом державного фінансування.

Партія "Голос" звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва. У позові партія просила скасувати наказ, яким було зупинено державне фінансування, та визнати протиправними складення НАЗК акту та висновку за результатами аналізу звіту партії. 9 квітня ОАСК розглянув справу по суті та виніс рішення про скасування наказу НАЗК щодо зупинення фінансування партії, яке не набрало законної сили.