Депутатка Рудик витратила понад 134 тисячі гривень на переліт
Укрінформ
Голова партії «Голос», народний депутат Кіра Рудик витратила 134,1 тис. гривень на оплату перельоту.
Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни майнового стану Рудик, оприлюднене в Реєстрі декларацій.
Згідно з повідомленням, депутатка витратила 134 136 гривень на квитки на літак 25 квітня. Країною, в якій був здійснений видаток, вказано США.
Як повідомлялося, Рудик задекларувала дохід від продажу криптовалюти Bitcoin у розмірі 505 101 гривень та 461 080 гривень - від продажу криптовалюти Ethereum у 2020 році. 11 березня 2020 року Кіру Рудик було призначено головою партії «Голос». До цього партію очолював Святослав Вакарчук.