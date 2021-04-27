Порошенко за день витратив майже пів мільйона гривень на юридичні послуги

Лідер партії “Європейська солідарність”, п'ятий президент Петро Порошенко витратив 480 тис. гривень на оплату юридичних послуг.

Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Порошенка, оприлюднене у Реєстрі декларацій.

Згідно з повідомленням, експрезидент здійснив цей видаток 12 квітня.

Також Порошенко виплатив 1,280 млн гривень податку на доходи за результатом річного декларування за 2020 рік та 213,4 тис. гривень військового збору.

Як повідомлялося, 31 березня Порошенко отримав 152,4 млн гривень дивідендів від компанії Sequent Schweiz (раніше - Rothschild Trust Schweiz).

За минулий рік Порошенко отримав 504 540 гривень заробітної плати як народний депутат. Також він задекларував 7 016 338 гривень процентів та 199 975 230 гривень і 14 227 550 гривень дивідендів. Майже 300 тисяч гривень Порошенко заробив від відчуження рухомого майна.

Політик зберігає готівкою понад 51 млн доларів та 423 млн гривень.