Шанси на засідання ТКГ задля «великоднього перемир’я» примарні - Арестович
Укрінформ
Жодних попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення «великоднього перемир’я» наразі немає.
Про це Укрінформу повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
«Ні (немає попередніх домовленостей - ред.), і шанси примарні», - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали саму ідею «великоднього перемир’я», але не узгодили низку нюансів, тому домовилися продовжити консультації.
Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук 29 квітня повідомив, що відправив спецпредставнику ОБСЄ Хайді Грау доповнення до запропонованого російською стороною проєкту угоди про «великоднє перемир’я» і контроль за його дотриманням.