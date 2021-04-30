Шанси на засідання ТКГ задля «великоднього перемир’я» примарні - Арестович

Жодних попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення «великоднього перемир’я» наразі немає.

Про це Укрінформу повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

«Ні (немає попередніх домовленостей - ред.), і шанси примарні», - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, делегації Тристоронньої контактної групи 28 квітня підтримали саму ідею «великоднього перемир’я», але не узгодили низку нюансів, тому домовилися продовжити консультації.

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук 29 квітня повідомив, що відправив спецпредставнику ОБСЄ Хайді Грау доповнення до запропонованого російською стороною проєкту угоди про «великоднє перемир’я» і контроль за його дотриманням.