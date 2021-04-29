Президент встановив 25 травня Днем Держспецзв'язку

Президент Володимир Зеденський підписав указ «Про День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України», відтепер його відзначатимуть 25 травня.

Як передає Укрінформ, документ оприлюднений на сайті глави держави.

«Ураховуючи значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, її інформаційного простору, постановляю:

Установити в Україні професійне свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня», - йдеться в указі.

Зазначається, що документ набирає чинності з дня його опублікування.

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Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації є державним органом, який призначений для забезпечення функціонування і розвитку державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, формування та реалізації державної політики у сферах криптографічного та технічного захисту інформації, кіберзахисту, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, поштового зв’язку спеціального призначення, урядового фельд’єгерського зв’язку, а також інших завдань відповідно до закону.

Служба спрямовує свою діяльність на забезпечення національної безпеки України від зовнішніх і внутрішніх загроз та є складовою сектору безпеки і оборони країни.