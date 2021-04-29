Посли України наполягають на введенні посади постійного представника на Близькому Сході

Посли України в Катарі та Кувейті наголошують на необхідності систематизації політики щодо країн Близького Сходу та запровадженні постійного представника в регіоні.

Про це вони заявили під час онлайн-презентації дослідження Ради зовнішньої політики "Українська призма" щодо перспектив України в країнах Затоки, передає кореспондент Укрінформу.

“Я би запропонував розглянути можливість знову повернутися до позиції постійного представника або Президента України, або окремо визначеного представника Міністерства закордонних справ України з питань Близького Сходу та, можливо, Африки, або окремо з питань Близького Сходу і з питань Африки... Ми хочемо йти в Африку, ми бачимо себе в Азії. Правильно, ми маємо працювати скрізь, але немає єдиної стратегії”, - сказав посол України в Кувейті Олександр Балануца.

Окремо акцентував на політиці щодо країн Затоки посол України в Катарі Андрій Кузьменко.

“Нам заважає певна невизначеність і спорадичність загальної політики щодо співробітництва з країнами Затоки... Будь-яка країна у світі важлива, а такі партнерські країни, як країни Затоки, мають перебувати у фокусі уваги, а не лише тоді, коли готується той чи інший візит або має в рамках того чи іншого міжнародного форуму прийматися будь-яке рішення”, - зауважив Кузьменко.

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Дипломат також висловив сподівання, що меморандум, підписаний під час останнього візиту Президента Володимира Зеленського до Катару, дасть потужний поштовх для визначення потреб, можливостей та модальності дій між країнами.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ уже розробило і почало реалізувати Азійську стратегію.

Зеленський під час свого візиту до Катару в квітні повідомив, що Україна та Катар підписали 13 двосторонніх документів та два комерційні контракти.