МЗС почало реалізацію Азійської стратегії – Кулеба

Міністерство закордонних справ уже розробило і почало реалізувати Азійську стратегію, але публічним цей документ стане після затвердження Кабінетом Міністрів загальної Стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу щодо дипломатичних підсумків 2020 року, передає кореспондент Укрінформу.

"Азійська стратегія розроблена і де-факто вже імплементується. Непросто працювати в цьому регіоні, але є дуже багато позитивних зрушень, ми рухаємося вперед. Єдина причина, чому ви ще не побачили затвердженого публічного документа з цього приводу і стратегія де-факто не стала стратегією де-юре, полягає в суто бюрократичній площині", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що після ухвалення Стратегії національної безпеки України МЗС доручили підготувати Стратегію зовнішньополітичної діяльності України як базовий документ, з якого вже мають випливати секторальні стратегії на зразок Азійської.

"Ми такий документ розробили, передали його на затвердження до уряду, і щойно уряд цю загальну стратегію затвердить, ми відразу після цього зможемо випустити Азійську стратегію як таку, що розвиває загальну стратегію діяльності у сфері зовнішньої політики. Але де-факто Азійська стратегія існує, і ми працюємо над її реалізацією", - запевнив очільник МЗС.

Як повідомлялося, ПрезидентВолодимир Зеленський 14 вересня затвердив Стратегію національної безпеки України, розроблену Радою національної безпеки і оборони.

Кулеба заявляв у квітні, що прагматична, стабільна, багатовимірна дипломатія України в Азії є частиною стратегії із зміцнення позицій у посткоронавірусному світі.