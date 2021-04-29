Представник Кабміну в парламенті написав заяву про звільнення

Народний депутат від фракції партії «Слуга народу» Василь Мокан написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді за власним бажанням.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні написав заяву про звільнення з посади постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням. З Прем‘єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи», - зазначив Мокан.

Він додав, що рішення про те хто стане наступником на посаді - за Кабміном.

«Сподіваюся на подальшу конструктивну співпрацю законодавчої та виконавчої гілок влади, - підкреслив парламентарій.

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Уряд планує розглянути питання про призначення нового постійного представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді протягом двох тижнів. Про це ідеться в повідомленні на Урядовому порталі.

“Протягом двох тижнів буде оприлюднена нова кандидатура представника уряду в законодавчому органі країни, ключовим завданням якого буде посилення інституційної взаємодії уряду та Верховної Ради”, - ідеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд призначив Мокана постійним представником КМУ у Верховній Раді України 11 березня 2020 року.