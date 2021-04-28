Уряд призначив голову Держінспекції архітектури та містобудування

Кабінет Міністрів сьогодні на черговому засіданні призначив Семена Кривоноса на посаду голови Держінспекції архітектури та містобудування.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Проєктами протокольних рішень про визначення переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А": на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування визначено Кривоноса Семена Юрійовича;

на посаду заступника голови Державної податкової служби визначено Олейнікова Євгена Володимировича», - написав Мокан.

За його словами, схвалено також проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про призначення Олейнікова заступником голови Державної податкової служби України (з 6 травня 2021 року), а також про його звільнення з посади заступника голови Державної податкової служби (5 травня 2021 року).

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року №№ 218 та 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

23 грудня 2020 року уряд ухвалив постанову про створення Державної інспекції архітектури та містобудування України, а також ліквідацію Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування.

У березні був оголошений конкурс на посаду голови голови Державної інспекції архітектури та містобудування.