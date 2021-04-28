Уряд призначив голову Держінспекції архітектури та містобудування

Уряд призначив голову Держінспекції архітектури та містобудування

Укрінформ
Кабінет Міністрів сьогодні на черговому засіданні призначив Семена Кривоноса на посаду голови Держінспекції архітектури та містобудування.

Про це представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень. Проєктами протокольних рішень про визначення переможців конкурсу на зайняття посад державної служби категорії "А": на посаду голови Державної інспекції архітектури та містобудування визначено Кривоноса Семена Юрійовича;

на посаду заступника голови Державної податкової служби визначено Олейнікова Євгена Володимировича», - написав Мокан.

За його словами, схвалено також проекти розпоряджень Кабінету Міністрів про призначення Олейнікова заступником голови Державної податкової служби України (з 6 травня 2021 року), а також про його звільнення з посади заступника голови Державної податкової служби (5 травня 2021 року).

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін постановами від 13 березня 2020 року №№ 218 та 219 ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію України та створив три нові центральні органи виконавчої влади: Державну інспекцію містобудування України, Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні України та Державну сервісну службу містобудування України.

23 грудня 2020 року уряд ухвалив постанову про створення Державної інспекції архітектури та містобудування України, а також ліквідацію Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби містобудування.

У березні був оголошений конкурс на посаду голови голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

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