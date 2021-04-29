Рада проведе два позачергові засідання: планують розглянути призначення міністра енергетики

У Верховній Раді в четвер, крім чергового пленарного засідання, відбудеться два позачергових, де розглянуть, серед іншого, питання призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Про це свідчать порядки денні засідань, оприлюднені на сайті Верховної Ради.

Так, згідно з порядком денним пленарного засідання, депутати першим питанням розглянуть питання призначення Германа Галущенка на посаду міністра енергетики. Напередодні Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Галущенка на цю посаду.

Також заплановано ухвалення проєкту постанови №5426 "Про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання". Документ пропонує передбачити в п'ятницю, 30 квітня, роботу парламентаріїв у комітетах, комісіях і фракціях замість роботи в сесійній залі.

У першому читанні передбачено розгляд законопроєкту №4555 щодо підвищення пенсій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, буде розглянуто законопроєкт №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".

Депутати також мають намір розглянути законопроєкт №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

У другому читанні буде розглянуто законопроєкт №4318 "Про внесення змін до Закону України "Про культуру" щодо загальних засад надання населенню культурних послуг".

Законопроєкт №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)" запланований до розгляду в першому читанні.

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На порядку денному також - президентський проєкт закону №4220 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19".

О 16:00 розпочнеться перше позачергове засідання. На порядку денному одне питання: проєкт постанови №5382 "Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій".

Початок другого позачергового засідання планується на 16:15. Порядок денний передбачає розгляд 19-ти проєктів законів і постанов. Зокрема, у другому читанні буде ухвалено рішення щодо законопроєкту №5308 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом".

У першому читанні депутати голосуватимуть за проєкт закону №4382 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад".

У першому читанні буде розглянуто проєкти законів №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень" і №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".

До включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано законопроєкт №5301 щодо підтримки літакобудівної галузі" щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва.