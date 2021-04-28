Зеленський звільнив посла України в Австрії Щербу

Президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив одного та призначив трьох послів.

Відповідні укази №№176/2021, №177/2021, №178/2021, №179/2021 від 28 квітня опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Згідно з документом Олександра Щербу звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Австрія.

Водночас Президент призначив посла України у Французькій Республіці Вадима Омельченка послом України в Князівстві Монако за сумісництвом, Ларису Герасько - послом України в Ірландії, Юрія Пивоварова - послом України в Республіці Сенегал.

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Як повідомляв Укрінформ, Щербу у 2014 році було призначено українським послом в Австрії.