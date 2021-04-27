У Раді сьогодні - два позачергові засідання: що планують розглянути

У вівторок у Верховній Раді відбудеться чергове пленарне засідання, на якому продовжиться розгляд поправок до «земельного» законопроєкту, після чого заплановано проведення двох позачергових засідань.

Про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Так, на засіданні народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Як повідомив напередодні Голова ВР Дмитро Разумков, нардепам залишилося розглянути понад 800 поправок.

О 16:00 розпочнеться перше із двох запланованих на вівторок позачергових засідань. Згідно з порядком денним, воно буде присвячено розгляду одного питання - проєкту постанови №5299 про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері.

Після завершення цього засідання відбудеться друге позачергове засідання парламенту. Порядок денний передбачає розгляд 13 питань.

Зокрема, депутати розглянуть у другому читанні президентський законопроєкт №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку зі здійсненням спеціального досудового розслідування", який передбачає процедуру заочного кримінального переслідування.

Крім того, депутати мають намір розглянути законопроєкт №5304 "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків".

Для включення в порядок денний і ухвалення рішення запропоновано проєкт закону №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії".

У другому читанні парламентарії розглянуть законопроєкт №3718 "Про основні засади молодіжної політики".

Крім того, у першому читанні передбачено розгляд проєкту закону №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".