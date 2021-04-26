Заочне засудження: Венедіктова і Монастирський сподіваються, що Рада завтра ухвалить закон

Генпрокурор Ірина Венедіктова і голова парламентського Комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський сподіваються, що Верховна Рада під час позачергового засідання 27 квітня ухвалить закон щодо спрощення процедури заочного засудження.

Як передає Укрінформ, про це вони сказали під час спільної пресконференції у понеділок, 26 квітня.

“Ми обговорювали це питання на фракції і ми маємо більшу частину народних депутатів, які підтримають цей законопроєкт. Крім цього, велися перемовини з представниками інших фракцій - “Європейської солідарності”, “Батьківщини” і “Голосу” з тим, щоб вони також могли підтримати даний законопроєкт”, - сказав Монастирський.

За словами Венедіктової, цим законопроєктом №2164, який ухвалено у першому читанні, передбачено розширення переліку злочинів, які підпадають під категорію заочного розслідування.

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“Безперечно, залишаються такі злочини, як повалення конституційного ладу, національної безпеки, фінансування тероризму. Також додаються тяжкі тілесні ушкодження, катування, незаконне позбавлення волі, насильницьке захоплення заручників, дезертирство”, - зазначила вона.

За словами генпрокурора, ухвалення законопроєкту №2164, серед іншого, дасть змогу направити до суду вісім тисяч справ відносно дезертирів, слідство у яких тимчасово зупинене. Серед фігурантів - українські військовослужбовці, які після окупації Росією Криму не вийшли з півострова, а також військові, які не вийшли з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого цього року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування». Документ, зокрема, передбачає спрощення процедур спеціального досудового розслідування і заочного засудження осіб, які вчинили злочини і переховуються від правосуддя за межами України чи на окупованих територіях.

У понеділок, 26 квітня, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 27 квітня двох позачергових пленарних засідань Ради, на одному з яких планується і розгляд законопроєкту щодо спрощення заочного засудження (№ 2164).