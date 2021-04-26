Реабілітований судом заступник глави МЗС Божок отримав повістку на допит у тій же справі

Заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, отримав повістку про виклик на допит до Державного бюро розслідувань на 27 квітня у справі щодо п'ятого президента Петра Порошенка, по якій він був реабілітований судом.

Як передає Укрінформ, про це Божок повідомив у Твіттері.

«Отримав з ДБР повістку на новий допит у тій самій справі, де розслідування завершене і де я вже реабілітований судом. Що це? Помилка? Чи привіт від очільниці ОГПУ Венедіктової, якій я пару днів тому подав скаргу? Завтра дізнаємось», - написав Божок.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, який був реабілітований судом у справі щодо п'ятого президента Петра Порошенка, подав Генеральному прокурору України Ірині Венедиктовій скаргу на дії прокурора Олександра Литвинюка.

Раніше заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, який за власним бажанням був тимчасово відсторонений від посади на час розслідування оголошених йому підозр, заявив, що повністю реабілітований судом і повертається до дипломатичної діяльності.

19 квітня він подав заяву на ім'я міністра закордонних справ Дмитра Кулеби про повернення до виконання обов'язків.

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок двічі був повідомлений Державним бюро розслідувань про підозру у відданні незаконного наказу на посаді глави Служби зовнішньої розвідки. Йдеться про призначення Сергія Семочка першим заступником керівника СЗР.

Перший раз ДБР оголосила йому про підозру 10 квітня 2020 року за погодженням з Офісом генерального прокурора. У ній йшлося про те, що Божок, який у з вересня 2017 до березня 2019 року працював головою Служби зовнішньої розвідки, начебто виконав завідомо незаконний указ тодішнього президента Петра Порошенка про призначення Семочка.

Печерський райсуд столиці 21 квітня та Апеляційний суд міста Києва 9 червня 2020 року визнали цю підозру необґрунтованою.

Водночас уже 10 червня ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора вручило Божку другу підозру, в якій зазначалося, що Порошенко шляхом завідомо незаконного указу схилив Божка до перевищення ним влади та службових повноважень.

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок 19 червня 2020 року поінформував, що попросив відсторонити його від виконання повноважень за посадою у зв'язку з тим, що Офіс генпрокурора вирішив продовжити слідство у внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) провадженні за підозрою його в кримінальному правопорушенні.

Кабінет Міністрів розпорядженням від 23 червня 2020 року відсторонив Єгора Божка від виконання обов'язків заступника міністра закордонних справ.