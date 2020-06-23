Уряд відсторонив Божка від посади заступника глави МЗС

Кабінет міністрів України підтримав заяву Єгора Божка про відсторонення його від виконання обов’язків заступника міністра закордонних справ.

Відповідне розпорядження оприлюднено на Урядовому порталі.

«Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України», - йдеться у документі.

Як повідомляв Укрінформ, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, який є фігурантом одного з проваджень проти п’ятого Президента Петра Порошенка, 19 червня заявив, що просить відсторонити його з посади з метою проведення прозорого розслідування.

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За словами Божка, ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки незаконного наказу, яким його першим заступником було призначено Сергія Семочка.

10 червня в Офісі генпрокурора заявили, що Петро Порошенко підозрюється у тому, що у 2018 році, будучи Президентом України, "шляхом видання явно злочинного наказу схилив... голову Служби зовнішньої розвідки України до перевищення ним влади та службових повноважень (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України)".