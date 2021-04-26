Не тільки штраф: як політрада «Слуги народу» може покарати Тищенка за вечірку

Ситуацію із заступником голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Миколою Тищенком, який організував вечірку під час локдауну у Києві, розглядатиме політична рада партії.

Як передає Укрінформ, про це голова партії «Слуга народу», перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Олександр Корнієнко сказав під час засідання Погоджувальної ради у понеділок.

«Я звернувся до політичної ради нашої партії, яка під час засідання у травні має розглянути ситуацію, що склалася з Миколою Тищенком, і оголосити заходи, які партія може застосувати щодо нього. Політрада буде розбиратися. Я не є її членом, але, якщо мене запитають, я запропоную певні рішення. У нас є догани різного рівня, зокрема, тимчасове відлучення від участі у прийнятті рішень, тобто на кілька місяців блокується право голосу. Як на мене, це суттєве покарання для учасника керівного органу партії», - сказав Корнієнко.

Він також нагадав, що у четвер, 22 квітня, відбулося засідання фракції, на якому, зокрема, розглядалося питання Тищенка.

«За результатами засідання фракція не дійшла до системного рішення, але пропонувалися різні заходи, які пан Микола може здійснити. Він ще є членом партії, є членом керівного органу партії, Національної ради громад», - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЗМІ, заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко під час локдауну в Києві організував вечірку в ресторані одного з готелів. Поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом порушення карантинних вимог.