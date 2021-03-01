Україна має гарний шанс здійснити комплексну судову реформу - посол ЄС

Україна наразі має гарний шанс здійснити комплексну судову реформу, про що свідчить низка чинників, а міжнародна спільнота готова в цьому допомагати.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив голова Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас у виступі на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

"Зараз є дуже гарний рідкісний шанс і дуже багато сприятливих елементів для здійснення комплексної судової реформи. Одна частина (судової системи - ред.) вже пройшла реформу, є певні виклики, які були створені рішенням Конституційного суду, і це реальні виклики, є недовіра, яка підриває весь державний апарат, і є пропозиція міжнародної допомоги - це основні чинники, і, мені здається, після того, що ми почули сьогодні зранку від Президента Зеленського, є політична воля... Я деколи чую в Україні, що насправді тут ніхто не хоче мати справедливої судової системи і в парламенті ніхто за це не голосуватиме. Я в це не вірю, я знаю, що люди, які вийшли на Майдан сім років тому, теж у це не вірять. Тож у проведенні комплексної судової реформи Президент Зеленський і українська влада мають повну підтримку міжнародної спільноти і партнерів", - сказав Маасікас.

Він зазначив, що успіх України у реформуванні судової системи буде спільним успіхом з ЄС, що було доведено європейською допомогою в проведенні реформи Верховного Суду.

"Але ми також зробили для себе певні важливі висновки. Перше - недостатньо проводити реформи різними за рівнем шматочками мозаїки. Має бути реформована вся судова система в цілому. Ми для себе це відчули минулої осені, коли деякі рішення Конституційного суду вплинули не лише на судову систему в цілому, а на всю конституційну законодавчу рамку і підірвали декілька напрямків українських реформ, над якими працювали декілька урядів і декілька президентів. Тобто потрібна дуже комплексна реформа судочинства. По-друге, ми для себе дізналися, що одне з найдавніших і найскладніших питань демократії, яке ставили ще римляни, це "Хто наглядатиме за тими, хто наглядає", тобто хто керує судами, хто номінує суддів. Тому реформа Вищої ради правосуддя повинна стати серцевиною реформи судочинства в Україні", - акцентував посол ЄС.

У цьому контексті він нагадав, що про це йдеться також у нещодавно оприлюдненій послами "Великої сімки" дорожній карті реформи судочинства.

"Це українська реформа. Ви ж це робите не для того, щоб отримати гроші від МВФ, від ЄС. Це та реформа, де міжнародні партнери можуть і готові вам допомогти. Реформа судочинства - це основа багатьох інших реформ і покращень в Україні", - переконаний Маасікас.

Як повідомляв Укрінформ, 18 лютого Президенту Володимиру Зеленському представили Стратегію розвитку органів правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки.

Головна мета Стратегії – встановлення основних напрямків політики та пріоритетів подальшого удосконалення законодавства України про судоустрій, статус суддів та судочинство у взаємозв’язку та взаємодії з іншими інститутами правосуддя.