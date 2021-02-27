Венедіктова прокоментувала можливість підозри та екстрадиції Коломойського

Повідомлення про підозру та екстрадиція олігарха Ігоря Коломойського можлива у тому разі, якщо буде зібрано достатньо підстав та доказів.

Про це сказала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в ефірі "Свободи Слова" Савіка Шустера, передає Укрінформ.

"Будуть підстави, буде досить зібраних доказів - ми це зробимо. На сьогодні говорити, що щось когось звідкись потрібно екстрадувати, не говорячи навіть про ці прізвища - для цього мають бути підстави", - сказала генпрокурор, відповідаючи на питання про можливе вручення підозри Коломойському.

Вона додала, що закон має бути один для усіх незалежно від прізвищ.

"Тому що ми з вами у кримінальному процесі. І, звичайно, друга сторона завжди матиме право на захист. І процес буде публічним, про це потрібно також думати", - підкреслила вона.

Як раніше повідомляло агентство, Стокгольмський арбітраж відмовився задовольнити позов проти України, ініційований трьома кіпрськими офшорними компаніями, пов'язаними з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.