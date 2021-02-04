Коломойському не вдалося стягнути з України $6 мільярдів через Стокгольмський арбітраж

Стокгольмський арбітраж відмовився задовольнити ініційований трьома кіпрськими офшорними компаніями, пов'язаними з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, позов проти України.

Про це у Фейсбуці повідомив глава Мін’юсту України Денис Малюська.

"Пани Коломойський, Боголюбов та Палиця хотіли стягнути з України більше 6 мільярдів доларів США та звернулись з відповідним позовом до Стокгольмського арбітражу. Після майже шести років судового процесу арбітраж сьогодні їм відмовив", - написав міністр.

Він зазначив, що винесення рішення Стокгольмським арбітражем кілька разів відкладалося.

"Але сьогодні це сталося – арбітраж визнав відсутність своєї юрисдикціїї", - заявив міністр.

Він подякував членам команди Мін’юсту, яка вела справу.

Своєю чергою заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини в Мін'юсті Іван Ліщина теж повідомив про сьогоднішнє рішення Стокгольмського арбітражу.

"Кілька хвилин тому Арбітражний трибунал у справі Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited and Bordo Management Limited v. Ukraine (SCC Case No. V 2015/092) (справа Укрнафти) одноголосно відхилив вимоги позивачів у повному обсязі на підставі відсутності в нього юрисдикції розглядати цю справу", - написав він.

Як повідомлялося, у 2015 році кіпрські офшорні компанії Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited та Bordo Management Limited, які є акціонерами ПАТ «Укрнафта» та володіють 40,1009% акцій компанії, звернулися до Стокгольмського арбітражного трибуналу з позовом щодо стягнення стягнути з держави Україна понад 6 мільярдів доларів і відсотків, нараховані на цю суму.

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За словами Малюськи, підставами своїх вимог позивачі вказали, зокрема, неодноразовий відбір з газосховищ НАК «Нафтогаз України» газу, що належав ПАТ «Укрнафта», для потреб населення за заниженою ціною (в т.ч. внаслідок рішень НКРЕ/НКРЕКП) або безоплатно взагалі, як стверджують позивачі; невиконання ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» рішень українських судів, які набули чинності, про повернення частини відібраного газу ПАТ «Укрнафта»; різке підвищення ставки плати за користування надрами для видобування газу; прийняття Верховною Радою Закону від 19.03.2015 № 272-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо зниження кворуму для проведення загальних зборів в акціонерних товариствах)».