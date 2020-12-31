У США Коломойського і Боголюбова звинуватили в порушеннях при купівлі нерухомості

У середу американські прокурори звинуватили українського олігарха Ігоря Коломойського та бізнесмена Геннадія Боголюбова у використанні незаконно привласнених коштів для придбання нерухомості в Огайо, після попередніх подібних заяв США щодо майна в Кентуккі та Техасі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Видання наголошує, що Коломойський, один з найбільших в Україні олігархів, заперечував усі попередні звинувачення.

Брюс Маркс, американський адвокат, який представляє інтереси Коломойського, не відразу відповів на прохання прокоментувати останню скаргу.

Із представниками іншого обвинуваченого бізнесмена, Боголюбова, теж не вдалося відразу зв’язатися для коментарів. Раніше Боголюбов категорично не робив жодних заяв на цю тему.

У своїй заяві Міністерство юстиції США стверджує, що ці двоє українських багатіїв використали незаконно привласнені кошти з «ПриватБанку», що базується в Україні, для придбання комерційної нерухомості в штаті Огайо.

Американські прокурори заявили, що між 2008 і 2016 роками Коломойський і Боголюбов отримали шахрайські позики та кредитні лінії і при цьому частину виручених коштів вони відмивали через рахунки компаній-підрозділів в кіпрському офісі «ПриватБанку», перш ніж передати гроші Сполученим Штатам.

Загалом майно українських бізнесменів в трьох штатах США коштує понад 60 мільйонів доларів, повідомило американське Міністерство юстиції.

Фото: https://yes-ukraine.org