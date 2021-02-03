Суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити £1 мільйон

Англійський суд зобов’язав колишніх власників та інших відповідачів сплатити ПриватБанку додатково 1 млн фунтів стерлінгів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

За результатами слухання, яке відбулося 1 лютого 2021 року, Старший суддя, що встановлює розмір витрат, Гордон-Сейкер, задовольнив клопотання ПриватБанку щодо додаткового платежу в рахунок відшкодування витрат банку та зобов’язав Ігоря Коломийського і Геннадія Боголюбова, разом з іншими компаніями-відповідачами, здійснити додаткову виплату 1 млн фунтів стерлінгів на користь банку до 15 березня 2021 року.

Таким чином, загальна сума виплачених коштів банку відповідачами разом із відсотками перевищує 12 млн фунтів стерлінгів (що складається із проміжних виплат у розмірі 4,4 млн фунтів стерлінгів в рахунок юридичних витрат ПриватБанку, понесених в суді першої та апеляційної інстанції, та повернення 7,5 млн фунтів стерлінгів, сплачених банком відповідачам у грудні 2018 року).

Відповідачів також зобов’язали сплатити витрати ПриватБанку у розмірі близько 35 тис. фунтів стерлінгів, які він поніс у зв’язку із поданням такого клопотання.

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Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий суд Англії та Уельсу видав судовий наказ про всесвітній арешт активів Коломойського, Боголюбова та шести компаній, які, як заявлялося, знаходяться у їхній власності або контролюються ними. Коломойський та Боголюбов разом із шістьма корпоративними відповідачами подали клопотання щодо оскарження судового наказу про всесвітній арешт активів та юрисдикції англійського суду розглядати позови ПриватБанку. Ці клопотання були задоволені в суді першої інстанції 4 грудня 2018 року, та повністю були скасовані рішенням Апеляційного суду від 15 жовтня 2019 року, яким було підтверджено, що позов банку щодо шахрайства у розмірі 1,9 млрд дол. проти колишніх власників може розглядатися англійським судом.

Апеляційний суд зобов’язав відповідачів сплатити ПриватБанку витрати, понесені у зв’язку із слухання 2018 року та кошти, витрачені банком на апеляцію, та здійснити проміжну виплату у розмірі 3,4 млн фунтів стерлінгів таких витрат на рахунок до 12 листопада 2019 року. Загальна сума зобов’язань відповідачів щодо витрат ПриватБанку буде визначена на слуханнях, що відбудуться у період з жовтня 2021 року до лютого 2022 року.

ПриватБанк продовжує підтримувати свої позови проти колишніх власників та впевнений, що зрештою йому вдасться відшкодувати близько 3,75 млрд дол., що наразі вимагаються у провадженнях, разом із відповідними юридичними витратами.