Аудит ПриватБанку виявив чимало доказів шахрайства його екскерівників - Рожкова

В результаті проведення міжнародною компанією Kroll аудиту ПриватБанку, правоохоронцям було передано 22 коробки матеріалів з доказами стосовно шахрайських дій колишнього керівництва банку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"Дослідження Kroll охопило десятирічний період роботи ПриватБанку до націоналізації. І воно підтвердило наші висновки. Не просто підтвердило, це 22 коробки документів, доказів, первинних документів, висновків, схем які ми передали в правоохоронні органи", - розповіла Рожкова.

Як повідомляв Укрінформ, Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.

На початку 2018 року міжнародна компанія Kroll, яка проводила судовий аудит (forensic audit) ПриватБанку, підтвердила, що банк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій як мінімум упродовж десяти років до націоналізації, що призвело до завдання банку збитків щонайменше в розмірі 5,5 млрд дол. США.

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Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).