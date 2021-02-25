ЦВК зареєструвала вже 25 кандидатів на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 6 кандидатів у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 в Донецькій області на проміжних виборах до Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що комісія зареєструвала Андрія Бондаренка від партії “Слуга народу”, Юлію Гакову від партії “Голос”, Надію Масло від партії “Опозиційний блок”, Ларису Ревву від партії Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” та Андрія Масенця й Антона Ровенського як самовисуванців.

Водночас комісія відмовила Тарасу Нечепоруку та Антону Івку в реєстрації кандидатами в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 87. Основні підстави відмови – не внесення грошової застави у визначеному законом розмірі та невідповідність поданих документів вимогам виборчого законодавства.

Раніше Комісія вже зареєструвала 19 кандидатів в народні депутати на проміжних виборах: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського, Іштвана Добшу, Людмилу Дорошенко, Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка – в ОВО №50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського, Юрія Юрченка, Василя Вірастюка, Юрія Голінея та Йосипа Резеша – в ОВО № 87.

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Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія призначила на 28 березня проміжні вибори народного депутата в округах №87 та № 50.

Вибори у 87-му окрузі на Прикарпатті відбудуться через складання повноважень народним депутатом із фракції «Слуга народу» Зіновієм Андрійовичем у зв’язку з обранням його міським головою міста Надвірна.

Вибори в окрузі на Донеччині призначені після дострокового припинення Верховною Радою 16 грудня повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.