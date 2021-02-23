Прокурор Одещини виступив зі зверненням у справі Стерненка

Очільник Одеської обласної прокуратури Сергій Костенко прокоментував винесення судом вироку активістові Сергію Стерненку.

Відеозвернення Сергій Костенко розмістив у Фейсбуку, передає Укрінформ.

Як повідомлялося, Приморський районний суд Одеси 23 лютого визнав Стерненка винним у викраденні людини за попередньою змовою групи осіб, а також у незаконному зберіганні зброї та засудив до 7 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна. До оскарження вироку йому обрали запобіжний захід тримання під вартою.

Стерненко заперечує свою причетність до викрадення і наполягає на політичній умотивованості справи.

Захист Стерненка заявив про намір якнайшвидше подати апеляцію на вирок активісту.

Тим часом у багатьох містах України увечері 23 лютого активісти проводять масові акції на підтримку Стерненка.