Проєкт змін до Конституції щодо керівників НАБУ і ДБР не має прив’язки до конкретних осіб – Совгиря

Про це в ексклюзивному коментарі заявила представник Верховної Ради у Конституційному Суді

Проєкт закону "Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ і ДБР) не має прив’язки до нинішніх керівників цих правоохоронних органів, а його основною метою є конституційне закріплення НАБУ та ДБР в системі органів державної влади як державних органів зі спеціальним статусом.

Про це в ексклюзивному коментарі Укрінформу заявила представник Верховної Ради у Конституційному Суді, заступник голови Комітету з питань правової політики Ольга Совгиря.

«Пропоновані конституційно-правові зміни стосуються не лише порядку призначення на посаду та звільнення з посади директора НАБУ, вони також мають відношення до встановлення відповідних механізмів і щодо директора ДБР. Відтак, поточний проєкт закону не має прив’язки до конкретних осіб, які на даний час обіймають керівні посади у цих державних правоохоронних органах. Його основною метою є вирішення існуючої наразі проблеми в частині конституційного закріплення НАБУ та ДБР в системі органів державної влади саме як державних органів зі спеціальним статусом», - зауважила Совгиря.

Парламентарка також відзначила, що з конституційно-правової точки зору, внесення змін до Основного Закону нашої держави зробить можливим відмежувати правовий статус ДБР та НАБУ від статусу інших органів державної влади.

«Підкреслю, що подібні конституційно-правові перетворення обумовлені у першу чергу специфікою завдань, які ДБР та НАБУ повинні здійснювати в межах повноважень, визначених законами України, незалежно від інших органів державної влади. При цьому, відповідно до положень законопроєкту за реєстр. №5133 удосконалення роботи інституційної інфраструктури в антикорупційній сфері базуватиметься на паритетному і конкурсному принципах реалізації порядку призначення на посаду та звільнення з посади директорів цих державних правоохоронних органів. Крім того, варто відзначити, що подібні пропозиції були неодноразово висловлені також і міжнародними партнерами України», - додала Совгиря.

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Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону "Про внесення змін до статей 85 та 106 Конституції України (щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад Директора Національного антикорупційного бюро України та Директора Державного бюро розслідувань)" (реєстр. № 5133).

Автори законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до статті 85 Конституції, встановивши, що Верховна Рада надає згоду на призначення на посаду за результатами конкурсного відбору та звільнення з посади Президентом України директора НАБУ і директора ДБР.

Крім цього, пропонується доповнити статтю 106 Конституції, встановивши, що глава держави призначає директора НАБУ і директора ДБР, відібраного на конкурсі та звільняє його за згодою Верховної Ради.