Приєднання України до європейської енергомережі «відріже» її від Білорусі – Кулеба

Від’єднання української електромережі від білоруської і російської і приєднання до європейської, яке має відбутися до кінця 2023 року, сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом і в тому числі Литви.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом пресконференції у Києві.

«Я поінформував литовського колегу про плани України щодо приєднання енергетичної системи України до європейської, що означатиме, по суті, відрізання української електромережі від електромереж Росії та Білорусі. Цей крок сприятиме енергетичній безпеці України, Європи загалом і в тому числі Литви», - сказав Кулеба.

Коментуючи висловлене Ландсбергісом занепокоєння тим, що білоруська електроенергія потрапляє на український ринок і це може сприяти розвитку небезпечної Білоруської АЕС, очільник МЗС України пояснив, що українська електромережа з’єднана з білоруською і російською ще з радянських часів.

«Але ми хочемо відрізатися від цієї мережі неї і зробити українську електромережу частиною інтегрованої європейської енергомережі. Ми плануємо це зробити до кінця 2023 року. Після цього будь-які перетікання енергії з Білорусі будуть неможливі. Ми в жодному разі не хочемо завдавати шкоди енергетичній або екологічній безпеці Литви. Але щоб досягти стовідсоткового результату в цій сфері, нам потрібно відрізатися від радянської білоруської електромережі», – зазначив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Литовської Республіки Габріелюс Ландсбергіс перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Це перший візит Ландсбергіса до України після призначення главою МЗС Литви.