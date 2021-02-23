Зеленський привітав імператора Японії з днем народження

Президент України Володимир Зеленський привітав імператора Японії Нарухіто з днем народження.

Про це глава держави написав у Твітері.

“Глибока повага до традицій і водночас впровадження новітніх технологій – це те, що робить Японію сильною. У день народження бажаю Його Величності Імператору Нарухіто та всій його країні процвітання й прекрасної гармонії в епоху Рейва”, - йдеться у вітанні.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого імператору Японії Нарухіто виповнилося 60 років.

22 жовтня 2019 року Президент України та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто.