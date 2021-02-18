Порошенко заявив, що купив телеканал «Прямий»

Співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність", експрезидент Петро Порошенко заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

Про це він повідомив в ефірі "Прямого" під час телемарафону “Сьома річниця Революції гідності”, передає Укрінформ.

За словами Порошенка, напередодні він отримав "18 повідомлень" про те, що 19 лютого на засіданні Ради національної безпеки й оборони проти власника "Прямого" Володимира Макеєнка "будуть запроваджені санкції, канал буде закритий".

"Сьогодні вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту каналу... Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли піти на благодійність, – і дві години тому в державному реєстрі кінцевий бенефіціарний власник прямого каналу є Prime Assets Capital, структура, яка на 100 відсотків належить Порошенку Петру Олексійовичу", – сказав політик.

Як повідомлялося, 12 лютого стало відомо, що Президент Володимир Зеленський доручив секретареві Ради національної безпеки і оборони Олексію Данілову розпочати підготовку засідання РНБО, яке має відбутися 19 лютого.