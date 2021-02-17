Раді не вдалося покарати депутата Рудика за сексизм

Депутати не підтримали пропозицію Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР позбавити Сергія Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях за сексистські висловлювання на адресу Мар'яни Безуглої.

Таку пропозицію підтримали 195 народних депутатів при мінімально необхідних 226, передає кореспондент Укрінформу.

"Рішення не прийнято", - оголосив результат Голова ВР Дмитро Разумков.

Як повідомлялося, 28 січня під час обговорення законопроєкту про реформу СБУ народний депутат Сергій Рудик, серед іншого, заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

Через це депутатка Інна Совсун вимагала від депутата вибачитися перед колегою Мар'яною Безуглою, якої стосувалася репліка, звинувативши Рудика в сексизмі.

«Марія Кюрі відкрила хімічний елемент полоній у 31 рік, а перші астронавтки полетіли в космос, коли їм не виповнилося і 30 років», – заявила Совсун.

Сам Рудик вибачитись відмовився. Узявши право на репліку, він процитував свої ж слова, які він раніше говорив про українських жінок. А потім зазначив, що він мав на увазі не стать депутата, а її професіоналізм.

«Я ніколи не виділяв стать як певну проблему професіоналізму або непрофесіоналізму. Я завжди апелював до професіоналізму», – наполягає Рудик.

Згідно з частиною п’ятою статті 51 Регламенту Верховної Ради «якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».