Покарання за сексизм: комітет рекомендує Раді відсторонити Рудика на п'ять засідань

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України рекомендував парламенту ухвалити рішення про позбавлення депутата Сергія Рудика права брати участь у п'яти пленарних засіданнях.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала депутат Марина Бардіна.

«Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України розглянув звернення Олександра Корніенка та міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» щодо висловлювань народного депутата Сергія Рудика у бік (депутата - ред.) Мар’яни Безуглої та (депутата - ред.) 8 скликання Ірини Сисоєнко, рекомендував парламенту без обговорення прийняти рішення про позбавлення депутата права брати участь у п'яти пленарних засіданнях ВРУ і довести таке рішення до виборців через газету «Голос України», - зазначається у дописі.

Як повідомлялося, у січні під час обговорення законопроєкту про СБУ депутат Сергій Рудик серед іншого заявив: "Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів".

У відповідь на вимогу вибачитися Рудик заявив, що він мав на увазі не стать депутата, а професіоналізм, і не вважає свої слова образою.

Згідно з частиною п’ятою статті 51 Регламенту Верховної Ради «якщо народний депутат, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами не досягнуто, то вони подають заяву до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».