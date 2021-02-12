У «Слузі народу» вирішать, чи очолюватиме Дубінський осередок на Київщині
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.
«Дубінський очолює осередок (партії «СН» - ред.) Київської області. Я знаю, що зараз у партії буде, я так розумію, найближчими днями, зібрання з цього приводу, вони будуть вирішувати питання саме щодо очільника Київського обласного осередку. Там партія уже вирішить», - розповів Тимошенко.
Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, проти якого США запровадили санкції, виключили з парламентської фракції «Слуга народу».
Дубінський очолює Київську обласну організацію партії «Слуга народу», а також є заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що питання відсторонення Дубінського від посади голови Київської облорганізації має вирішувати сам місцевий осередок політсили.
11 січня Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з народним депутатом Андрієм Деркачем, за втручання у президентські вибори. У санкційний список було включено і народного депутата Дубінського.