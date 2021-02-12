У «Слузі народу» вирішать, чи очолюватиме Дубінський осередок на Київщині

У партії «Слуга народу» планують найближчими днями розглянути питання, пов'язане з керівництвом Олександром Дубінським Київською обласною організацією політсили.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.

«Дубінський очолює осередок (партії «СН» - ред.) Київської області. Я знаю, що зараз у партії буде, я так розумію, найближчими днями, зібрання з цього приводу, вони будуть вирішувати питання саме щодо очільника Київського обласного осередку. Там партія уже вирішить», - розповів Тимошенко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, проти якого США запровадили санкції, виключили з парламентської фракції «Слуга народу».

Дубінський очолює Київську обласну організацію партії «Слуга народу», а також є заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко повідомив, що питання відсторонення Дубінського від посади голови Київської облорганізації має вирішувати сам місцевий осередок політсили.

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11 січня Офіс контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадив санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з народним депутатом Андрієм Деркачем, за втручання у президентські вибори. У санкційний список було включено і народного депутата Дубінського.