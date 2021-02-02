Дубінський може втратити ще одну посаду у «Слузі народу»

Чи відсторонювати Олександра Дубінського з посади голови Київської обласної організації партії "Слуга народу" має вирішувати сам місцевий осередок політсили.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам у Верховній Раді сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Це складне питання, тому що це, на відміну від фракції, яка може ухвалити рішення про виключення однієї людини, вся партія або з'їзд не може виключити одну людину. У партії є певна структура, є Київська обласна організація, вона має визначитися щодо цього. У керівних органів партії є вища рада партії, так звана. Вона може ініціювати цю конференцію або ініціювати певну пропозицію до обласної організації", - зазначив Корнієнко, коментуючи запитання, чи залишиться Дубінський головою Київської обласної організації партії.

Політик додав, що партія найближчим часом буде розглядати всі юридичні варіанти, спираючись на думку обласного осередку.

"Поки що виглядало так, що обласний осередок підтримує свого лідера. Але, як бачимо, ситуація може змінюватися", - зазначив Корнієнко.

Крім того, голова партії "Слуга народу" сказав, що питання звільнення Дубінського з посади заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики має ініціювати комітет більшістю свого складу або Голова Верховної Ради.

Корнієнко зазначив, що ініціювати відповідний лист до спікера може фракція, але додав, що не впевнений, що він з Давидом Арахамією (головою депутатської фракції - ред.) ініціюватимуть відповідні дії.

"Вийшовши з фракції, він (Дубінський - ред.) перестав бути депутатом нашої фракції. Ми не можемо ініціювати дії щодо депутата не нашої фракції, нам це регламентний комітет не пропустить. Треба було навпаки робити - спочатку забирати з комітету, потім - виключати з фракції. Але виключення з фракції, на наш погляд і на погляд депутатів, - це більша, так би мовити, відповідальність, ніж зняття із заступника голови Комітету, що є формальною досить посадою", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, який потрапив під санкції США, вирішили виключити з фракції «Слуга народу».

При цьому Дубінський закликав колег, які його підтримали, залишатися у фракції.

Дубінський є чинним керівником Київської обласної організації партії "Слуга народу", а також заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) міністерства фінансів США ввів додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, які є частиною «російської мережі зарубіжного впливу», пов'язаної з Андрієм Деркачем.

Санкції введені проти колишніх українських чиновників Костянтина Кулика, Олександра Оніщенка, Андрія Теліженка, а також чинного народного депутата Олександра Дубінського, який оприлюднив так звані плівки Деркача.