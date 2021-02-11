Корнієнко прокоментував партійні зміни на місяцях щодо Дубінського та Тищенка

Питання відсторонення народного депутата Олександра Дубінського від посади керівника Київської обласної організації партії "Слуга народу" ще перебуває на розгляді.

Про це сказав голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу в четвер, 11 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

"Щодо пана Дубінського - питання в розгляді, поки що нічого більше сказати не можу", - сказав Корнієнко на запитання про відсторонення Дубінського від посади голови місцевого осередку партії.

Корнієнко також прокоментував імовірність призначення народного депутата Миколи Тищенка керівником Закарпатської облорганізації партії.

"Це компетенція обласного осередку. Він визначає, відбувається конференція... Керівні органи партії будуть тоді на це реагувати. У нас є двоступінчата система - керівний орган затверджує або не затверджує ту кандидатуру, яку обласна конференція запропонувала. Якщо обласна конференція Закарпаття вирішить доручити керівництво собою такому нашому відомому депутату, як Микола Миколайович, - будемо розглядати", - зазначив Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського, проти якого США запровадили США, вирішили виключити з фракції «Слуга народу».

Дубінський є чинним керівником Київської обласної організації партії "Слуга народу", а також заступником голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова партії "Слуга народу" Корнієнко зазначав, що питання відсторонення Дубінського від посади голови Київської облорганізації має вирішувати сам місцевий осередок політсили.

11 січня Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадив додаткові санкції проти семи фізичних осіб і чотирьох організацій, пов’язаних з народним депутатом Андрієм Деркачем, за втручання у президентські вибори в США. У санкційний список було включено і народного депутата Дубінського.