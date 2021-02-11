Корнієнко розповів про ідеологію «Слуг народу» - радикальний центризм

Партія «Слуга народу» не має планів щодо офіційної зміни ідеології, вона залишається центристською.

Про це сказав голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко на брифінгу в четвер, 11 лютого, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі в нас немає планів щодо офіційної зміни ідеології. Вона залишається центристською, це український центризм, радикальний центризм... Він передбачає використання різних політичних інструментів у тих чи інших ситуаціях, коли це треба», - сказав Корнієнко.

Він додав, що партія це продовжує послідовно демонструвати, відкривши ринок газу, але побачивши, що в ньому є проблеми, було зроблено тимчасове регулювання.

«Це класичний інструмент радикального центризму так званого. Ліберали нас звинувачували в тому, що ми закрили ринок газу, соціалісти нас звинувачували в тому, що ми відкрили ринок газу. Але ми зробили тимчасове регулювання, «призакрили» на деякий час, розуміючи, що є проблема з тарифами і люди не мають можливості платити і треба дати можливість платити. Це щодо ідеології», - зазначив депутат.

Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що партія «Слуга народу» на з'їзді наприкінці лютого має намір оголосити про зміну ідеології.