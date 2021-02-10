Законопроєкт про позбавлення Кабміну «невластивих» повноважень зареєстрували у ВР

У Верховній Раді зареєстровано урядовий проєкт закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт ВР.

Передбачається внесення змін до 31 законодавчого акта щодо позбавлення уряду 55 повноважень.

Законопроєкт розробили з метою посилення спроможності уряду до стратегічного планування та формування державної політики шляхом його розвантаження від розгляду відомчих, операційних та технічних питань.

У Кабміні вважають, що нині працівники перезавантажені невластивими уряду повноваженнями. А це обмежує можливість зосередитись на обговоренні стратегічно важливих питань та формуванні державної політики у сферах, віднесених до його компетенції. Тому, на переконання представників Кабінету Міністрів, існує необхідність позбавлення уряду низки невластивих повноважень та покладання їх на центральні органи виконавчої влади, інші державні органи відповідно до компетенції.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів погодив законопроєкт про позбавлення уряду невластивих йому повноважень 3 лютого на засіданні.